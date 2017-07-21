Госдума наделила деловую репутацию новыми критериями

Москва, , 11:47 — REGNUM Закон, вводящий понятия и определяющий критерии деловой репутации руководителей финансовых организаций, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Инициативу в нижнюю палату парламента внесло правительство. Документ касается кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний и управляющих компаний. К должностным лицам в таких организациях будут установлены требования к деловой репутации и ее критерии.

Таким образом, должности руководителя организации, главного бухгалтера и членов совета директоров не смогут замещать граждане, у которых имеется непогашенная судимость за умышленное преступление, а также те, кто дважды или более раз был привлечен к ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство юрлица за последние три года.

Занимать руководящие должности не смогут и те кандидаты, которые сами прошли через процедуру банкротства физлица в течение последних 10 лет.

Кроме того, в финансовом секторе также появляется так называемый кросс-секторный подход. Таким образом, действия или бездействия гражданина на предыдущих должностях могут стать причиной не назначать кандидата на руководящую должность.

Граждане, которые не соответствуют установленным критериям, будут лишены возможности занимать руководящие должности в течение 10 лет. Они также не смогут владеть более 10% акций кредитной организации и устанавливать контроль над владельцами таких акций.

В то же время в некоторых случаях граждане могут получить пожизненный запрет занимать руководящие должности. Такое требование распространиться на тех кандидатов, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации, а также на тех, кто дважды нарушил требования к деловой репутации. Им также будет навсегда запрещено владеть более 10% акций кредитной организации или устанавливать контроль над владельцами таких акций.