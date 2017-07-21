Психологически важный уровень в $50 за баррель не преодолён

Москва, , 11:27 — REGNUM Владимир Дядин, ведущий аналитик ООО «Аналитик Сервис».

По данным Минэнерго США за прошлую неделю запасы сырой нефти сократились на 4,7 млн. барр., коммерческие запасы бензинов сократились на 4,45 млн. барр. При этом было отмечено увеличение добычи на 32 тыс. барр/сутки до 9,429 млн барр./сутки.

Реакцией на эти новости было увеличение цены нефти марки Brent на чуть больше 3%. Фьючерсный контракт с поставкой в сентябре торгуется в пятницу утром на уровне $49,3 за баррель. Психологически важный уровень в $50 за баррель так и не был преодолён. Позитив трейдеров был нивелирован информацией о том, что Ливия, планирующая увеличение добычи до рекордных 1,25 млн. барр./сутки, не подтверждает участие своего представителя в конференции стран ОПЕК+.

Проведение конференции намечено на 24 июля в Санкт-Петербурге. Заявление министра энергетики Ирака о том, что Ирак намерен увеличить добычу до 5 млн. барр./сутки также не добавляет оптимизма. Дальнейший сценарий более вероятен следующий. В случае отказа Нигерии и Ливии сократить добычу на предлагаемые 4,5% от текущего уровня, страны картеля и Россия могут принять решение о постепенном выходе из соглашения.

Тогда цена на «чёрное золото» вернётся к начатому в конце мая нисходящему тренду с первой целью $45 за баррель.