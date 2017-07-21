Цементный завод мощностью 1,2 млн тонн начали строить в Узбекистане

Ташкент, , 11:11 — REGNUM В Андижанской области Узбекистана началось строительство цементного завода мощностью 1, 2 млн тонн в год портландцемента. Стоимость проекта составляет 203,9 миллиона долларов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 июля представитель компании «Узстройматериалы». По его словам, строить новый завод будет узбекистанско-китайское совместное предприятие Zhejiang Shangfeng Building Materials Co. Ltd.

«Финансирование проекта будет осуществляться за счет прямых инвестиций и кредитов учредителей СП в объеме 189 миллионов долларов, а также займа узбекского Узпромстройбанка — 14,9 миллиона долларов», — отметил собеседник агентства.

Совместное предприятие сроком на пять лет после начала производства освобождается от уплаты налогов на прибыль юридических лиц, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налога на имущество юридических лиц, обязательных отчислений в дорожный фонд при правительстве страны.

Читайте также: Узбекистан увеличил производство стройматериалов на 14,1%

Кроме того, новое предприятие до 1 октября 2019 года освобождено от таможенных платежей на материалы и оборудование, специальные транспортные средства, запасные части, комплектующие, инструменты и технологическую оснастку, не производимые в Узбекистане.

В Узбекистане на сегодня действуют девять цементных заводов общей установленной мощностью более 9 миллионов тонн. В 2015 году производство цемента в стране увеличилось на 9,3% по сравнению с 2014 годом ─ до 8,2 миллиона тонн.

Читайте также: Турция построит в Узбекистане второй цементный завод