Раскрыт картельный сговор в Самарском и Ульяновском регионах

Самара, , 10:22 — REGNUM Картель в Самарском и Ульяновском регионах работал почти 3 года. Как сообщили ИА REGNUM в УФАС, общая сумма госконтрактов, заключенных с минимальным снижением цены, составила 101 млн рублей. Результаты проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«В период с 4 марта 2014 года компания ООО «Автодорстрой» с одной стороны, а ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект» с другой, заключили антиконкурентное соглашение, которое реализовывалось ими до 23 декабря 2016 года, — пояснили в ведомстве. В ходе расследования установлено, что в этот период было проведено 8 аукционов на выполнение строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях. В этих закупках принимали участие ООО «Автодорстрой», а также одна или две компании из следующих: ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО ПСК «Волга».

По информации УФАС, размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены. Комиссия ФАС России признала ООО «Автодорстрой», ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект» виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах.

«Решение и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции)», — констатировали в антимонопольной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора на торгах по строительству объектов в Самарской области. Общая сумма начальной цены контрактов составила 2 млрд 8,8 млн рублей, при этом госконтракты заключены с незначительной экономией на общую сумму 2 млрд 623 тыс. рублей. Торги проходили с марта 2014 по август 2016 года. По данным ФАС, всего выявлено 28 нарушений. В деле фигурируют ООО Проектно-строительной компанией «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект», ООО «Автодорстрой».

"Также на некоторых торгах были зафиксированы случаи совпадения IP-адресов у ООО ПСК «Волга» и других участников торгов (в частности, ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодорстрой»), с которых осуществлялся вход на электронную торговую площадку. В таких случаях победу одерживала ООО ПСК «Волга» или одна из этих компаний. Остальные заявки конкурсной комиссией отклонялись», — констатировали в ФАС.

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Напомним, ФАС уличила самарский Минздрав в картельном сговоре при госзакупке на 4 млрд рублей. Ведомство признало министерство здравоохранения региона, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях.

Ранее Федеральной антимонопольной службой России возбуждено дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Фигурантами дела также стала группа лиц ПАО «Газпром» и областного министерства энергетики и ЖКХ. Об этом 18 января 2017 года сообщил пресс-центр ФАС.

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