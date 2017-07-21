«ЕС использует «Южный газовый коридор» как лекарство от энергошоков»

Баку, , 10:15 — REGNUM Европейский союз за счет проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), по которому должны осуществляться поставки азербайджанского газа на европейский рынок, надеется обеспечить себе энергетическую стабильность, пока не подготовится к серьезному сокращению использования ископаемых видов топлива. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает издание Trend со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии.

По словам источника, ЮГК должен помочь странам — членам ЕС сохранить устойчивость к энергетическим шокам. Таким образом, проект является ключевым для обеспечения энергобезопасности Европейского союза, уверен официальный представитель ЕК.

Он также обратил внимание на то, что стратегия Энергетического союза ЕС включает в себя цель по уменьшению зависимости от ископаемого топлива, в том числе от газа. ЕС добивается успехов в этой области. Также представитель ЕК напомнил, что ранее Комиссия приняла пакет «Чистая энергия», согласно условиям которого устанавливается нормативная база для долгосрочных целей в области энергетики и климата. Так, главная цель пакета — продвижение, дальнейший переход к более чистой экономике. Речь идет о периоде после 2020 года, то есть после быстрой ратификации Парижского соглашения по климату и вступления его в силу.

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Однако голубое топлива, как и прежде, будет играть значительную роль как дополнительный источник топлива в рамках долгосрочного перехода к низкоуглеродной экономике. Официальный представитель ЕК отметил, что поскольку газ является относительно низкоуглеродистым ископаемым топливом, то его могут использовать для дополнения поставок возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Что касается спроса на газ, то в ближайшие несколько десятков лет он снизится. Произойдет это в основном из-за влияния политики в области климата и энергетики до 2030 года. Ожидается, что объемы добычи собственного газа в странах ЕС тоже будут сокращаться. Поэтому до 2040 года импорт голубого топлива на европейском рынке останется стабильным, считает собеседник. В связи с этим ЕС настроен на повышение безопасности в энергетическом плане, поэтому, по словам представителя ЕК, Евросоюз остается приверженцем проекта «Южный газовый коридор» и ему подобных. ЕК утвердила список «Проектов общего интереса» и включила туда все компоненты ЮГК.

Напомним, что «Южный газовый коридор» — это проект расширения Южнокавказского газопровода от Баку через Тбилиси и да Эрзурума. Этот проект предполагает прокладку в Турции газопровода TANAP и его продления по Европе — газопровода TAP общей мощностью десять миллиардов кубометров газа в год. Протяженность газопровода должна составить около 1300 километров, примерная стоимость — $45 млрд.

Труба пойдет от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. Первую поставку газа по ЮГК планируется осуществить в 2020 году. При этом «Южный газовый коридор» является альтернативой «Южному потоку», который начала строить Россия по дну Чёрного моря из Анапского района в Италию и Австрию. В 2014 году на встрече между министрами энергетики восьми стран сообщества, входивших в проект ЮГК, то есть Болгарии, Венгрии, Словении, Австрии, Хорватии, Италии, Греции и Румынии, было принято решение о строительстве терминалов сжиженного газа.

Согласно условиям Третьего энергопакета ЕС, «Газпром» может потребовать предоставления ему 50% емкости газопровода, поскольку соответствующий европейский закон запрещает собственнику трубопровода использовать более 50% емкости. В ЕС уже не раз заявляли о том, что «Южный газовый коридор» — один из приоритетных для сообщества проектов. Поддерживают его также США.

Ресурсной базой для ЮГК должно стать месторождение «Шах-Дениз» в рамках разработки второй фазы, а впоследствии к проекту могут подключить и другие сырьевые источники. Однако, как ранее писало ИА REGNUM, с месторождением «Шах-Дениз-2» существуют серьезные проблемы. Так, на полях Петербургского международного экономического форума зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев говорил о том, что «Трансадриатический газопровод (TAP) может оказаться недозагруженным. Дело в том, что TAP, как и трубопроводные проекты Poseidon, могут быть только сухопутным продолжением «Турецкого потока».

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