Siemens не будет сотрудничать с РФ по оборудованию для электростанций

Берлин, , 10:01 — REGNUM Сотрудничество с Россией немецкой компании Siemens по поставкам оборудования для электростанций на уровне лицензионного соглашения будет прекращено, передает 21 июля Russia Today.

Напомним, 11 июля Siemens подал иск на российскую компанию «Технопромэкспорт», обвиняя ее в незаконной установке в Крыму газотурбинных установок его производства. Представитель пресс-службы концерназаявил, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым в нарушение условий договора.

Ранее, 10 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Крыму используются только турбины российского производства и из отечественных компонентов.

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До введения западных санкций Siemens тесно сотрудничал с Россией. После введения рестрикций германская компания отказалась от контрактов по поставкам газовых турбин. Однако в СМИ появилась информация, будто бы поставки продолжаются.

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