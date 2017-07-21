В Бразилии урезают государственные расходы и увеличивают налоги

Бразилиа, , 10:10 — REGNUM Бразильское правительство 20 июля объявило о новых сокращениях расходов в бюджете в 2017 году, на этот раз на 5,9 млрд реалов ($1,9 млрд), а также увеличение некоторых налогов, которые влияют на топливо для того, чтобы соблюсти фискальный план, сообщает El País.

Президент Бразилии Мишел Темер 20 июля подписал указ, формализующий увеличение налога на бензин, дизельное топливо и этанол, в результате чего правительство рассчитывает привлечь дополнительные 10,4 млрд реалов (около $3,3 млрд) за оставшуюся часть 2017 года.

Подъем «абсолютно необходим» для «сохранения финансовой корректировки и поддержания пути восстановления экономики Бразилии», — отметили в Министерстве финансов и планирования.

Новые сокращения расходов, которые, как заявляет правительство, «должны быть компенсированы внереализационными доходами» еще в 2017 году, суммируются к другим сокращением, объявленным в марте, в размере 42,1 млрд реалов (около $13,5 млрд) по различным статьям бюджета.

Правительство ожидает, что меры являются достаточными для обеспечения соблюдения фискального плана на 2017 год, когда ожидалось, что дефицит государственного бюджета не превысит 139 млрд реалов (около $44 млрд), что равно примерно 2% от ВВП страны.

И эта цель не была полностью гарантирована ввиду прогрессивного снижения ожиданий роста экономики в 2017 году, что непосредственно влияет на доходы правительства.

Напомним, бразильское правительство в начале 2017 года рассчитывало, что годовой рост ВВП составит не менее 1%, однако в июне объявило, что понижает прогноз роста, который в апреле составил только 0,5% в годовом выражении.

Кроме того, финансовый рынок недавно снизил свои прогнозы роста для бразильской экономики до 0,34% в 2017 году. Между тем на протяжении двух лет экономика Бразилии не выходила из рецессии, сократившись в сумме на 7% за этот период.