ЦБ предложил снять ограничения на обращения к страховщикам при ДТП — СМИ

Москва, , 08:52 — REGNUM ‍Условия получения прямого возмещения убытков при ДТП будут расширены Банком России, пишет 21 июля газета «Известия».

Расширение произойдет за счет отмены ограничений на количество транспортных средств, ставших участниками ДТП.

До сих пор обращение в свою страховую компанию было возможно лишь при условии, что в аварии участвовали две машины. Еще два условия: повреждения получили только автомобили (люди не пострадали) и у всех участников ДТП есть полис ОСАГО.

В противном случае возмещение возможно лишь за счет страховщика виновника ДТП.

Банк России разработал проект, согласно которому ориентировочно в конце сентября 2017 года такое ограничение будет снято. Тогда даже после ДТП с участием более двух автомобилей автовладелец может обращаться к своим страховщикам.

Как отметили в Российском союзе автостраховщиков, деятельность страховых компаний в результате этого новшества может усложниться.

«Помимо ухудшения положения потерпевших, указанные изменения значительно усложняют для страховщиков процедуру урегулирования убытков и увеличивают расходы на ведение дел, что в условиях явной недостаточности страховых тарифов может привести к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности многих участников страхового рынка», — цитирует издание заявлении РСА.

Это мнение не разделяет исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования» Павел Самиев.

«Я не думаю, что это повысит убыточность страховщиков, поскольку здесь нет прямой связи с мошенничеством», — сказал он.

По его словам, в результате количество исков возрастет — «постфактум друг к другу». Но это, полагает эксперт, не критично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выдача электронных полисов ОСАГО выросла более чем в пять раз.

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