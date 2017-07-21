Банк России лишил лицензии казанский банк «Спурт»

Москва, , 08:45 — REGNUM Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанского банка «Спурт». Соответствующее сообщение опубликовано 21 июля на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», — говорится в сообщении.

Как сообщало, 13 марта 2017 года банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что у кредитной организации возникли проблемы с ликвидностью.

28 апреля ЦБ РФ ввел в банке «Спурт» временную администрацию сроком на полгода. В июле банк был вынужден закрыть два дополнительных офиса в Казани.

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