ЕЦБ оставил базовую процентную ставку в еврозоне на нулевом уровне

Брюссель, , 08:36 — REGNUM По итогам июльского заседания, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку в еврозоне на «рекордно низком» нулевом уровне, а также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых, пишет 20 июля Der Spiegel.

При этом, совет управляющих ЕЦБ не стал менять параметры программы QE (Quantitative easing или количественное смягчение — это действие, предпринимаемое центральным банком для стимулирования экономики).

Регулятор, как и ожидало большинство аналитиков, подтвердил, что до конца декабря 2017 года будет совершать ежемесячные покупки активов на €60 млрд, если это будет необходимо.

В сообщении ЕЦБ говорится, что «если финансовые условия станут несовместимыми с дальнейшим прогрессом на пути к устойчивой корректировке траектории инфляции, совет управляющих готов увеличить размер или длительность программы».

Данная информация стала следствием укрепления курса евро к доллару США до $1,15 за €1.

Напомним, еврозона является экономическим валютным союзом, который объединяет в настоящее время 19 стран ЕС, их общей валютой является евро.