Пятница, 21 Июля 2017 года
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Schlumberger выкупит контрольный пакет акций EDC

Экономика

«Eurasia Drilling Company объявляет, что ее акционеры сегодня (20 июля) согласились продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала»

Москва, 21 июля 2017, 08:23 — REGNUM  Международная нефтесервисная корпорация Schlumberger достигла соглашения с российской буровой компанией Eurasia Drilling Company (EDC) о приобретении 51% акций. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в сообщении российской компании.

«Eurasia Drilling Company объявляет, что ее акционеры сегодня (20 июля) согласились продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь сделку, сумма которой пока неизвестна, должна утвердить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Другие подробности соглашения также не раскрываются.

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