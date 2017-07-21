Schlumberger выкупит контрольный пакет акций EDC

Москва, , 08:23 — REGNUM Международная нефтесервисная корпорация Schlumberger достигла соглашения с российской буровой компанией Eurasia Drilling Company (EDC) о приобретении 51% акций. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в сообщении российской компании.

«Eurasia Drilling Company объявляет, что ее акционеры сегодня (20 июля) согласились продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь сделку, сумма которой пока неизвестна, должна утвердить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Другие подробности соглашения также не раскрываются.