Цена на Brent повышалась выше $50 за баррель

Москва, , 08:21 — REGNUM В четверг, 20 июля, торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,8%, до $49,3 за баррель, WTI — на 0,84%, до $46,92 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 2,53% и составила $46,21 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Европе цена на Brent повышалась до $50,16 за баррель. Нефтяные котировки выросли на фоне общего ослабления американского доллара во время пресс-конференции М.Драги. Неспособность покупателей закрепиться выше $50 привела к фиксации прибыли. К закрытию торговой сессии нефть подешевела на 1,97%, до $49,17.

Стоит заметить, цена снизилась, когда доллар валился по всему рынку форекс после сообщения Bloomberg, что специальный прокурор по расследованию «вмешательства» России в выборы президента США Роберт Мюллер изучает сделки компаний Дональда Трампа, а также его приближённых. Это говорит о том, что покупатели в данный момент не верят в дальнейший рост котировок. Их рост ограничивают опасения по поводу перенасыщения рынка.

В понедельник, 24 июля, ОПЕК и производители, не входящие в картель, соберутся в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке. На дневном периоде ближайшая цель по нефти около $52. Перед новым повышением цена может скорректироваться до 48,70.