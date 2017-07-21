Темпы развития алтайской промышленности превысили среднероссийские значения

Барнаул, , 08:17 — REGNUM По итогам I полугодия 2017 года, индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 106,2% при среднероссийском значении 102%. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит министерство экономического развития Алтайского края.

Известно, что наиболее высокие темпы роста обеспечивает сфера обрабатывающих производств, где индекс промышленного производства — 108,1% (по России — 101,2%).

«Опережающими темпами растет выпуск грузовых магистральных вагонов (в 4,7 раза), сеялок (в 5,4 раза), кранов мостовых электрических и водогрейных котлов (в 1,3 раза), химических волокон (на 25,3%), тракторов для сельского хозяйства (на 10,4%), сахара (в 2,1 раза), растительного масла (в 1,5 раза), крупы и мороженого (в 1,3 раза), зерновых продуктов (в 1,2 раза)», — отмечают статистики.

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в Алтайском крае вырос на 15,8% и составил 169 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, высокие темпы роста выпуска продукции сохраняются в производстве прочих транспортных средств и оборудования (рост в 2,1 раза), готовых металлических изделий (116,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (109,5%), производстве одежды (123,2%), текстильных изделий (116,3%), химических веществ (105,5%), кокса (105,3%), пищевой и перерабатывающей промышленности (107,3%).