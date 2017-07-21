У кредиторов осталось десять дней: дело «Татфондбанка»

Казань, , 05:56 — REGNUM

Юрлица и индивидуальные предприниматели, в чью пользу через ПАО «Татфондбанк» были сделаны переводы по кредитным обязательствам, должны до 31 июля обратиться к конкурсному управляющему банка. Предъявить требования необходимо до этой даты, так как после неё реестр кредиторов будет закрыт. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил представитель конкурсного управляющего Михаил Захваткин.

Платежи физических лиц, принятые через кассы банка-банкрота, а также через онлайн-систему и терминалы самообслуживания, не были отправлены. Исключение — платежи по кредитным договорам, выданным в других банках. Все остальные платежи поступили на счета 47 422, открытые в разрезе кредиторов-получателей юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, на начало июля конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» получил от потенциальных кредиторов более 16 тыс. заявлений на сумму почти 524 млрд рублей. К моменту проведения собрания 17 июля в реестр были включены чуть больше 10 тыс. из них.

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Выплаты кредиторам ПАО «Татфондбанк» начнут не раньше конца сентября, а полную стоимость активов банка-банкрота озвучат в середине сентября.

Эта информация прозвучала на первом собрании кредиторов банка. Важным вопросом мероприятия, прошедшего 17 июля в Казани, стало создание комитета кредиторов. Его состав решено было ограничить пятью участниками, хотя были варианты расширить до 11. В его состав вошли председатель региональной общественной организации «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» Александра Юманова, представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», представитель от Федеральной налоговой службы, юрист из «Татнефти» и физлицо — представитель крупного кредитора, не озвученного в рамках собрания.

Согласно информации, озвученной на собрании, балансовая стоимость активов банка составляет почти 215 млрд рублей. Кредитный портфель банкрота равен 115,6 млрд рублей, и почти 26 млрд рублей переданы в доверительное управление. На сегодня конкурсный управляющий также ведёт работу по возврату средств, проведённых по сомнительным сделкам. Уже подано порядка 50 исков.

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Ранее проведённая в «Татфондбанке» инвентаризация выявила недостачу, превышающую 40,9 млрд рублей. Конкурсный управляющий назвал среди причин отсутствие оригиналов подтверждающих документов. Порядка 65% — это расчёты по заключённым хозяйственным договорам и договорам цессии, незавершённые расчёты. Неподтверждённая задолженность по кредитам составляет порядка 15% от общего итога недостачи. Ещё 20% — это неподтверждённая задолженность по учтённым на балансе ценным бумагам. Из 316,138 млн рублей на корреспондентских счетах «Татфондбанка» в других банках к середине июля имеется только 242,43 млн рублей.

Балансовая стоимость имущества ПАО «Татфондбанк» составляет 221,439 млн рублей.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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