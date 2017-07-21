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Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Греции €1,6 млрд

Экономика

Дата предоставления стране очередного кредитного транша пока не называется

Вашингтон, 21 июля 2017, 01:36 — REGNUM  Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Греции очередного кредитного транша в размере 1,6 млрд евро. Об этом 21 июля сообщается в официальном микроблоге МВФ в Twitter.

Подробности о принятом решении пресс-служба организации обещает обнародовать позднее.

Напомним, в мае парламент Греции одобрил законопроект о введении в стране новых мер жёсткой экономии, которых требовали международные кредиторы Афин в качестве условия выделения новых денежных траншей.

Документ предполагает сокращение расходов греческого бюджета путём урезания пенсионных выплат на 18% и снижения социальных пособий, а также повышение налогов.

Кроме этого, предусматривается возможность коллективных увольнений служащих.

По условиям соглашения с кредиторами Греция должна добиться бюджетной экономии около 1% ВВП в 2019 году.

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Экономический кризис в Греции