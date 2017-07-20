Тамбовский губернатор: на контроле каждый дом с обманутыми дольщиками

Тамбов, , 18:09 — REGNUM По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в регионе создана организация «АИЖК Строй», которая будет достраивать на определенных условиях «проблемные» дома с обманутыми дольщиками, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В ходе личного приема глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделил особое внимание проблемам так называемых «обманутых дольщиков». Обманутые дольщики с улицы Сенько, 9а города Тамбова пришли к Александру Никитину с последней надеждой на продолжение строительства «замороженной» несколько лет назад многоэтажки.

«Тему обманутых дольщиков, которая досталась мне по наследству, я держу на постоянном личном контроле, знаю ситуацию по каждому дому. Область сегодня принимает максимальные усилия для решения проблемы. Мы подготовили нормативно-правовую базу, учредили организацию «АИЖК Строй», которая будет достраивать «проблемные» дома на определенных условиях. Найден системный подход к решению данной проблемы», — сказал глава региона.

Заместитель главы администрации Арсен Габуев пояснил, что застройщик уже приступил к работам, а дольщики могут наблюдать за процессом с помощью онлайн-камер, которые установлены на объекте.

«Мы видим, что уже работает подъемный кран, завозятся стройматериалы, строительство возобновлено. Александр Валерьевич Никитин дал нам надежду. Я думаю, что если все будет идти по графику, то в следующем году наш дом будет сдан», — говорит дольщик Павел Горохов.

Вопросы работы с обманутыми дольщиками контролируются на федеральном уровне. Каждого человека нужно поддержать и помочь, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Именно в этом направлении и работает команда губернатора Александра Никитина. Встречи с застройщиками и дольщиками проводятся каждую неделю. «Пусть посмотрят глаза в глаза», — комментирует Арсен Габуев. Специально созданный региональный оператор — организация «АИЖК Строй» — будет заниматься строительством жилых домов, в которые вложены средства обманутых дольщиков. Миссия «АИЖК Строй» — не коммерческая, а социальная. Определен источник увеличения уставного капитала регионального оператора с целью направления средств на достройку проблемных объектов.