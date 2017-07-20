Тамбовская область увеличила производство мяса птицы на 5,2%

Тамбов, , 17:52 — REGNUM По данным министерства сельского хозяйства РФ, в Тамбовской области по итогам первого полугодия отмечен самый высокий прирост в производстве мяса птицы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. В Минсельхозе РФ отметили вклад Тамбовской области в общероссийское производство мяса птицы.

«Производство птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 5,2%. Прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская области и Республика Башкортостан», — сообщил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

Аграрно-промышленный комплекс остается основой экономики Тамбовской области. Именно в этом секторе регион занимает лидирующие позиции, отмечает губернатор Александр Никитин. Сегодня Тамбовская область входит в число крупнейших производителей мяса птицы в стране. В отрасли птицеводства в регионе отмечена устойчивая динамика роста с концентрацией в основном на мясном направлении. Так, в 2011 году реализован проект по строительству Инжавинской птицефабрики, которая производит более 120 тыс. тонн продукции в год. Еще один крупный проект — строительство бройлерной птицефабрики мощностью 150 тыс. тонн в Токаревском районе. Предприятие работает в пуско-наладочном режиме.

В этом году введен в эксплуатацию комплекс по производству и переработке мяса индейки в Первомайском районе на базе ООО «Тамбовская индейка». Это российско-испанское интегрированное предприятие полного цикла, включающее в себя всю производственную цепочку — от выпуска комбикорма до убоя и переработки. Производственная мощность «Тамбовской индейки» составляет 50 тыс. тонн мяса в год, с перспективой увеличения до 70 тыс. тонн.

«Объем инвестиций в агропромышленный комплекс растет. Мы ставим перед собой задачи по развитию нашего региона. Благодаря успешному государственно-частному партнерству на Тамбовщине реализуются масштабные проекты. Мы поддерживаем планы по увеличению объемов производства», — говорит глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.