В Рязани возбудили очередное дело об обмане дольщиков

Рязань, , 17:20 — REGNUM Прокуратура Рязанской области нашла признаки мошенничества в деятельности ООО «Мега Трейд». Признаки нарушения закона были выявлены в результате проверки соблюдения прав дольщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, компания должна застройщику ООО «ИСК «Лидер» деньги по четырем договорам об участии в долевом строительстве. Несмотря на это, ООО «Мега Трейд» заключила с гражданами договоры об уступке права требования по договорам долевого строительства. Деньги, которые жители перечислили компании, руководитель фирмы потратил по своему усмотрению.

«В этой связи прокуратурой района в органы полиции направлены материалы проверки в отношении ООО «Мега Трейд» для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых старшим следователем отделения по расследованию преступлений в сфере экономики СО ОМВД России по Советскому району г. Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, причинившее крупный ущерб)», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязани пока не могут решить проблему других дольщиков — людей, которые вложили деньги в строительство ЖК «Аэробус».

Строительство жилого комплекса приостановилось примерно в сентябре 2016 года. Застройщик заявляет о том, что проблемы связаны с тем, что банк приостановил кредитную линию. В банке сообщают, что застройщик не смог выполнить обязательства. Обманутыми дольщиками стали 120 семей.

В феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело об обмане жителей. Дело возбуждено по статье 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

14 июля чиновники областного правительства и мэрии встретились с дольщиками ЖК «Аэробус» и строящегося дома СК «Вятич», где также есть нарушения сроков. 16 июля прошло оперативное совещание по этой проблеме. На совещании врио губернатора Николай Любимов заявил, что правительство региона готово оказывать необходимое содействие для решения проблемы достройки домов. Кроме того, он поручил министру строительного комплекса региона Вячеславу Меньшову открыть «горячую линию» по вопросам завершения долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию. «Горячая линия» была открыта уже к 18 июля.

Отметим, что до этого Вячеслав Меньшов чуть не лишился поста из-за проблем дольщиков. 6 июля к губернатору Николаю Любимову обратились дольщики из города Кораблино, где с 2013 года никак не могут достроить многоэтажку. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Тогда глава области поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему до 10 июля. В противном случае чиновник мог уйти в отставку.

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