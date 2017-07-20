Разрешается экспорт пива в 1,5-литровой ПЭТ-таре

Москва, , 17:02 — REGNUM Законопроект, позволяющий поставлять пиво в полуторалитровых пластиковых бутылках на экспорт, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

С 1 июля 2017 года запрещена реализация алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литров. Ограничения касаются и экспортной продукции.

Новая законодательная норма, ограничившая максимальный размер ПЭТ-упаковки 1,5 литрами, не учитывает важное направление пивоваренной индустрии — развитие производства пивоваренной продукции в ПЭТ упаковке, предназначенной на экспорт в страны, где нет ограничений на размер пластиковой тары, отмечают авторы законопроекта.

Так, например, такое пиво поставляется в Китай, Монголию, Киргизию и другие страны, где широким спросом пользуется упаковка объемом 2,3 литра. Кроме того, указали депутаты, экспорт российской пивоваренной продукции сегодня активно развивается и имеет перспективы роста. Так, в 2016 году доля пива в структуре экспорта российских напитков составляла 25%, при этом пиво в таре выше 1,5 л занимало 10%.

Кроме того, для некоторых пивоваренных компаний доля производства пива в пластиковых бутылках достигает 80%.

«В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полностью отсутствует производство стеклянных бутылок и алюминиевых банок. В связи с сокращением внутреннего рынка пива и необходимостью стимулировать местное производство для эффективной загрузки предприятий производство пива в ПЭТ-таре на экспорт становится вопросом выживания для таких производственных площадок в связи с острой нерентабельностью производства», — отмечают депутаты.