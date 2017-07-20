В Казахстане объем пассажирских авиаперевозок за год вырос почти на 20%

Астана, , 18:05 — REGNUM В Казахстане за первое полугодие 2017 года авиатранспортом перевезено порядка 3,2 млн человек, что на 0,5 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост составил 18,7%. Такие сведения 20 июля предоставило Министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

Отдельно представлены сведения по столичному аэропорту, носящему имя президента.

«По данным Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, рост пассажиропотока по международным направлениям составил 46% (2016 год — 113 514 пассажиров, 2017 год — 165 435 пассажиров) и на внутренних рейсах 24% (2016 год — 190 979 пассажиров, 2017 год — 237 309 пассажиров) по сравнению с январь-июнь прошлого года. За 2016 год аэропортом обслужено 3,5 млн пассажиров. За полугодие 2017 года — 1,8 млн пассажиров», — отмечает ведомство.

По сведениям Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, в сфере авиаперевозок за последние 10 лет наблюдается двукратный рост количества пассажиров. Если по результатам 2007 года было перевезено 2,7 млн авиапассажиров, то в 2016 году их количество составило 6,01 млн человек. При этом стабильный рост идет примерно с 2010 года.

Напомним, с начала 2017 года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями открыто девять новых международных маршрутов. Из Астаны запущены рейсы в Хельсинки, Варшаву, Будапешт, Пекин, Киев, Батуми, Нью-Дели, Ереван и Минеральные воды. В Казахстан пришли новые иностранные авиаперевозчики — польская LOT, венгерский лоукостер Wizz Air, финская Finnair, китайская Air China.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в период с 2010 по 2016 год в 20 раз увеличилось количество транзитных пассажиров казахстанских авиакомпаний — с 20 тыс. до 478 тыс. пассажиров в год. При этом рост ожидается и в 2017 году — до конца года Казахстан планирует перевезти транзитом около 0,6 млн человек. Более того, к 2020 году прогнозируется рост до 1,6 млн транзитных авиапассажиров.

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