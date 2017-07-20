Фонд ОМС Севастополя увеличил бюджет на 126 млн рублей

Севастополь, , 16:57 — REGNUM Распоряжением правительства Севастополя одобрено изменение в закон о бюджете территориального фонда ОМС, согласно которому страховой запас фонда увеличен на 126 млн рублей. Законопроект направят на рассмотрение в Законодательное собрание, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимость связана с увеличением объема медицинской помощи, оказанной гражданам, имеющим полисы других субъектов Федерации в медицинских организациях Севастополя, а также увеличения оказанной медпомощи жителям города в других регионах России», — сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя Татьяна Гроздова.

Документом правительства увеличен нормированный страховой запас севастопольского Территориального фонда на 126 млн рублей, теперь его размер составляет 716,6 млн рублей. Из этих средств происходит в том числе возмещение стоимости лечения горожан (111 млн рублей), закупка оборудования и обучение сотрудников.

По данным ТФОМС, в первом квартале этого года медпомощь в Севастополе получили 8 тыс. 786 человек, имеющих полисы других субъектов. За этот же период за пределами города пролечились 10 тыс. 682 севастопольца, большинство из которых получили высокотехнологичную медпомощь.

Добавим, что на 1 июля 2017 года в Севастополе насчитывалось 409 тыс. 618 застрахованных лиц.

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