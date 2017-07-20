За 5 месяцев экспорт Киргизии в страны ЕАЭС вырос почти на треть

Бишкек, , 16:55 — REGNUM В январе — мае 2017 года Киргизия экспортировала в страны Евразийского экономического союза продукцию на $224,8 млн (13 млрд 317,5 млн рублей), что на 29,3% больше аналогичного периода 2016 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов, выступая на заседании круглого стола «Киргизия в ЕАЭС: результаты, вопросы, перспективы».

По словам высокопоставленного чиновника, переход на единые требования сопровождается определенными трудностями, в частности связанными с применением новых для республики технических регламентов.

«Киргизия сейчас проходит этап адаптации к новым интеграционным правилам. Несмотря на все сложности адаптационного периода, за январь-май 2017 года экспорт из республики без учета золота составил $400,2 млн (23 млрд 708,5 млн рублей) и увеличился на 23,4%. При этом импорт товаров достиг $1 млрд 614,6 млн (95 млрд 651,8 млн рублей) и вырос на 10,9%», — отметил он.

Вице-премьер высказал мнение, что поскольку темп прироста экспорта опережает темпы импорта, то это является показателем того, что киргизстанские товары конкурентоспособны на рынке ЕАЭС.

«Одновременно с ростом экспорта зафиксирован рост денежных переводов. Так, чистый приток денежных переводов в Киргизию за пять месяцев 2017 года составил $695,4 млн (41 млрд 196,7 млн рублей) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 39,2%», — резюмировал Панкратов.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Эркинбек Чодуевсообщил о том, что в январе — мае текущего года экспорт растительной продукции в государства-участники ЕАЭС вырос на 37,7%, а пищевой продукции — на 31%.

«Увеличился объем экспорта сельхозпродукции до 46,8%. Есть проблемы, в обществе муссируется тема возврата нашей сельхозпродукции из России, но когда мы связывались с Россельхознадзором, такие факты не подтвердились. В обществе этот вопрос вызывает тревогу», — подытожил чиновник

ИА REGNUM напоминает, что за последний квартал 2016 года инспекторы Россельхознадзора не пропустил в Россию несколько крупных партий сельскохозяйственной продукции из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана общим весом около 140 тонн. В январе — июне 2017 года на территорию России не были допущены уже 4 510 тонн сельхозтоваров из стран Средней Азии.

В большинстве случаев причиной тому послужили отсутствие сертификатов, подтверждающих качество и фитосанитарную безопасность продукции или же ее неправильная маркировка.