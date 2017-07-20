За пять месяцев Костромичи набрали ипотечных кредитов на 2 млрд. рублей

Кострома, , 16:51 — REGNUM За первые пять месяцев текущего года жители Костромы взяли ипотечных кредитов на сумму почти в 2 млрд. рублей, об этом сообщает K1news со ссылкой на отделение главного управления «Банка России» по Костромской области. Средний размер ипотеки составил 1,3 млн. рублей, срок кредитования — около 15 лет.

Есть и положительные моменты — в начале июля средневзвешенная ставка понизилась до 11,7%. Годом ранее она была выше на 1%, и составляла 12,7 процента. Кроме этого, почти все заемщики (99,4%) добросовестно выплачивают ежемесячные взносы. Всего за январь — май 2017 года костромичи взяли в местных банках чуть более 1,5 тыс. кредитов на жилье. Всего по кредитам костромичи должны почти 14,5 миллиардов рублей

Ранее ИА REGNUM сообщило, что костромские сотрудники охранных фирм оказались одними из наиболее закредитованных среди коллег по России. Их долговая нагрузка была такова, что для своевременного внесения платежей они были должны ежемесячно отдавать половину своей зарплаты кредиторам.

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В целом по России наибольшая долговая нагрузка ложится на плечи менеджеров среднего звена, работников транспортной и образовательной сфер. На данный момент в Костромской области работает 7 кредитных организаций регионального уровня, и 148 внутренних подразделений банков.