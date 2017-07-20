США в разы увеличили объемы поставок нефти в Китай

Пекин, , 17:18 — REGNUM США резко нарастили экспорт нефти в Китай. За период с января по май 2017 года Китай закупил около 1,97 млн тонн американской нефти. Это примерно в четыре раза больше, чем КНР импортировала энергоносителя из США за весь 2016 год. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает издание «Синьхуа».

Несмотря на такой быстрый рост объема экспорта американского черного золота в Китай, в целом этот показатель для китайского рынка не велик. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе эти поставки не изменят структуру китайского импорта нефти. Пока говорить о формировании зависимости Китая от американского черного золота рано.

Напомним, что в мае добыча собственной нефти в КНР упала до 12 млрд кубометров, если сравнивать объемы добычи энергоносителя с апрелем 2017 года, что оказалось самым низким уровнем с октября 2016 года. Последние 15 лет добыча нефти в Китае стабильно росла, в 2015 году эта страна стала пятым по величине производителем черного золота в мире, однако в течение первых восьми месяцев 2016 года объем его добычи снизился на 5,7%.

Крупные китайские госкомпании все больше стали снижать свои объемы добычи и сворачивать работы на дорогостоящих месторождениях после того, как мировые цены на нефть упали в 2016 году до минимальных отметок с 2003 года. Важно учитывать, что Китай, когда падают цены на нефть, обычно наращивает импорт энергоносителя. Однако когда цены повышаются, то собственная добыча в стране активизируется, поэтому стабилизация рынка может способствовать тому, что Китай в скором времени вновь выбьется в лидеры по нефтепроизводству.

Что касается экспорт нефти в Китай в целом, то, как передавало ИА REGNUM, по итогам апреля 2017 года Главного таможенного бюро КНР, Россия является лидером по доле поставок черного золота в общем объеме закупаемого топлива. В апреле Китай закупил 4,72 млн тонн нефти из РФ. В марте этот показатель составил 4,69 млн тонн нефти.

Далее идут Ангола, Саудовская Аравия и Ирак. Ангола в апреле экспортировала в КНР 4,58 млн тонн нефти, в годовом выражении это больше на 15%. На третьем месте по поставкам энергоносителя в КНР — Саудовская Аравия. В марте эта страна поставляла на китайский рынок 4,55 млн тонн нефти, а в апреле — 3,96 млн тонн, что почти на 4% меньше по сравнению с 2016 годом. Ирак, четвертая страна по доле занимаемого китайского нефтяного рынка, поставил в апреле 2,68 млн тонн, что в годовом выражении на 15% меньше. Иран за этот же период экспортировал в КНР 2,63 млн тонн (на 4,5% меньше в годовом выражении).

Как отмечает «Синьхуа», раньше США не рассматривались как экспортер нефти в Китай, поэтому такая возможность казалась весьма маловероятной. Однако теперь сам по себе факт поставок американского черного золота в КНР — прорыв. В первую очередь, это связано с изменениями в энергетической политике США.

Дело в том, что в течение 40 лет в США действовал запрет на экспорт нефти в Китай, но в 2015 году он был отменен. Теперь, когда Дональд Трамп занял место американского лидера, он активно поддерживает производителей традиционных энергоресурсов и намерен увеличить экспортные возможности США в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань незначительно ослаб по отношению к доллару США