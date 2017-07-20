Порошенко назвал условие возобновления закупок российского газа

Киев, , 16:31 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенконе исключил возобновление закупок природного газа в России при условии установления конкурентной цены. Об этом президент Порошенко сказал 20 июля во время выступления в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», передает ИА REGNUM.

«Единственное, когда цена газа будет конкурентоспособной, потому что переплачивать за газ, как страна делала 23 года, мы не будем», — сказал Порошенко.

Он считает, что Украина переплатила России за газ миллиарды долларов.

В июне месяце 2014 года через считанные дни после моей инаугурации я поставил задание — подать иск против российского «Газпрома» за абсолютно кабальный контракт, который был подписан украинским правительством в 2009 году… Три года напряженной работы и Стокгольмский арбитраж наконец-то выносит решение — это несправедливо. И норму «бери или плати» надо убрать из контракта. Украина — права. Украина переплачивала от 10 до 20% от цены. Мы переплатили миллиарды долларов, которые должны были пойти на развитие украинской армии, на развитие экономикиеще на одну очень важную вещь — на энергоэффективность», — добавил Порошенко.

По его словам, Украину искусственно посадили на «иглу зависимости от российских энергоносителей. В энергетическом балансе Украины доля России составляла более 90%».

Президент также обвинил Россию «в энергетической блокаде Украины».

Напомним, с осени 2015 года Украина не закупает российский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский «Нафтогаза» и российским «Газпром» судятся в Стокгольмском арбитраже. В частности украинская компания подала иски по двум контрактам: транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и купля-продажа российского газа. 1 июня стало известно, что Стокгольмский суд своим предварительным решением удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Согласно решению суда, цена на российский газ для Украины должна быть пересмотрена с 4 квартала 2014 года. Кроме того, теперь цена на газ должна привязываться не к мировым ценам на нефть, а к ценам на газовом рынке. Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость в рамках принципа «бери или плати». Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.