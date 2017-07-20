Украина заложила $2,3 млрд на энергоэффективные проекты в стране

Киев, , 16:28 — REGNUM Сегодня, 20 июля, в Киеве в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» президент Украины Петр Порошенко подписал Законы «О Фонде энергоэффективности» и «Об энергетической эффективности зданий», передает ИА REGNUM.

В частности закон «Об энергетической эффективности зданий» вводит механизм конкретной ответственности и стимулирования мероприятий повышения энергетической эффективности зданий.Ожидается, что закон позволит ускорить внедрение энергоэффективных проектов в жилом секторе и сэкономить миллиарды бюджетных средств.

«Среди многих реформ, которые были проведены за последние три года, реформа энергетики занимает одно из первых по важности мест. Чтобы это понять, надо было проанализировать состояние нашей энергетики в 2014 году. Мы входили в грустную десятку наименее эффективных стран мира. Это измеряется количеством энергии, которую потребляет экономика, чтобы произвести 1 единицу ВВП. Эта экономика была обречена на проигрыш в соревновании конкурентоспособности с другими странами мира», — сказал Порошенко.

Он считает, что Фонд энергоэффективности обеспечит высокие стандарты управления, максимальную прозрачность и эффективность использования каждой копейки бюджетных средств.

«Каждый из нас должен быть уверен, что каждая копейка из этих 61 млрд (более 2,3 млрд долл) будет использована с максимальной эффективностью, а не пойдет на олигархов газовых или олигархов энергетических или воров, или коррупционеров. Это честно», — подчеркнул президент.

Напомним, экономика Украины является лидером по энергозатратности среди европейских стран. К примеру, в 2013 году ВВП Германии превышал соответствующий показатель Украины почти в 25 раз, при этом затраты первичных энергоресурсов были больше лишь в 3,2 раза. Общее энергопотребление Польши составляло 96% от украинского, а ВВП Польши в 3,6 р. был больше украинского. Также энергоемкость экономики Украины превышает показатели России и Белоруссии.