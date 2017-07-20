В Самаре открыли тоннель на Ракитовском шоссе. Изменена схема движения

Самара, , 16:12 — REGNUM В Самаре 20 июля отрыто автомобильное движение внутри путепровода тоннельного типа на пересечении с Ракитовским шоссе. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, движение по тоннелю осуществляется в сторону «из города».

«В настоящее время функционирует только половина тоннеля: три полосы движения разделены на две части для возможности организации двустороннего движения. «В город» автомобили пустят по тоннелю с 21 июля. А с 22 июля дорожники закроют проезд со стороны Волжского шоссе, чтобы начать работы по устройству кольца и примыкания автодороги к шоссе. Поворот с Московского на Волжское шоссе, соответственно, будет закрыт», — пояснили власти.

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«Нам необходимо совместно с подрядной организацией, осуществляющей строительство подъезда к стадиону, где-то до середины августа завершить примыкание к Волжскому шоссе», — прокомментировал директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.

По информации строителей, рабочие уже приступили к строительству другой части кольца, примыкающей к Ракитовскому шоссе, и дублера, с которого будет осуществляться поворот направо. На следующей неделе на этой половине уже будет уложен асфальтобетон. К середине августа планируется подготовить все кольцо для проведения асфальтобетонных работ. А к 1 сентября планируется запустить эту развязку в полном объеме: в верхнем и нижнем уровнях.

Вместе с Ракитовским к 1 сентября планируется открыть движение на развязке на пересечении с проспектом Кирова. «Там движение сразу будет открываться полностью», — отметил Сурков.

На обеих развязках помимо проезжей части будут обустроены пешеходные переходы и велодорожки, повешены дорожные знаки и светофорные объекты. До 1 сентября в подрядной организации обещают открыть и основной ход автодороги в нижнем слое на всем протяжении. Для устройства асфальтобетона с 24 июля будет запрещен поворот на улицу Бубнова с Московского шоссе. «Движение на Бубнова будет закрыто по постоянной схеме. Согласно проекту поворот на Бубнова будет осуществляться с дублера», — пояснил начальник участка подрядной организации Павел Оськин.

На следующей неделе дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальта. Работы начнутся с участка Московского шоссе от АЗС «Роснефть» до улицы Банная.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи проведением работ по капитальному ремонту Московского шоссе (строительство развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Гагарина и Луначарского) с 26 июля до завершения работ будет изменена схема организации движения автомобильного транспорта на участке Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской.

Движение автомобильного транспорта от проспекта Масленникова до улицы Киевской будет односторонним в направлении «в город» согласно приложенной схеме. Объезд данного участка автодороги в направлении «из города» можно осуществит по улице Киевской, где также будет введено одностороннее движение, либо по улице Мичурина.

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