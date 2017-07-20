Международный аэровокзал построят в татарском аэропорту «Бегишево»

Казань, , 16:03 — REGNUM

Итоги тендера на разработку проектно-сметной документации и изыскательские работы для строительства аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту Бегишево будут подведены 24 июля. Начальная стоимость контракта — 72 147 065 рублей 66 копеек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Победитель должен будет выполнить заказ АО «Аэропорт «Бегишево» за 270 календарных дней с даты подписания договора.

При разработке документации исполнитель должен учесть двухканальную схему работы международного сектора — возможность обслуживать пассажиров одновременно на вылет и на прибытие. Пропускная способность международных воздушных линий должна быть не менее 200 пассажиров в час. Расчётный тип воздушных судов Б-757, ТУ-204, А-321. «Уровень обслуживания пассажиров — класс «С» стандарта LOS IATA и в соответствии со стандартами Российской Федерации по обслуживанию пассажиров», — отмечается в технической документации с уточнением, что транзитные пассажиров в аэровокзале отсутствуют.

Строительство объекта планируют осуществить за 2018−2019 годы.

По информации с официального сайта аэропорта, АО «Аэропорт «Бегишево» является «дочерней» компанией ПАО «КАМАЗ», входящей в госкорпорацию Ростех. Аэропорт находится в 24 км от Набережных Челнов в Тукаевском районе республики. Ежегодный пассажиропоток «Бегишево» составляет свыше 350 тыс. человек.