Треть импорта в Таджикистан приходится на Россию

Душанбе, , 15:43 — REGNUM Россия остается основным торговым партнером Таджикистана по итогам первой половины 2017 года. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ИА «Авеста» со ссылкой на данные таможенной службы Таджикистана.

На долю России приходится 34% от общего объема импортной продукции, поступающей в страну. В основном это горючее, стройматериалы и продукты питания.

На втором месте с долей импорта в 19% оказался Казахстан, откуда в Таджикистан по большей части ввозится мука, пшеница, сжиженный газ и стройматериалы.

Китай же расположился на третьем месте — доля его импорта составила за отчетный период 18%. Далее по аналогичному показателю следуют Турция (4%), Германия (3%), а также Иран, Узбекистан и Туркмения (около 2%).

Что касается экспорта, то больше всего продукции Таджикистан поставил в Казахстан (более 35%) и Турцию (22%), а также в Тайвань (7,3%), Афганистан (6,5%), Узбекистан (5,6%), Китай (4,1%) и Иран (2,2%). В Россию, США, Пакистан и Италию за последние полгода поставлено всего по 1,5% от всего объема экспортированной продукции.

В целом же таможенная служба отмечает снижение внешнеторгового оборота Таджикистана в первом полугодии 2017 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего.

Всего торговые отношения с начала текущего года Таджикистан имел с более 100 странами мира. Однако 58% всего объема товарооборота (964 млн долларов или 57,1 млрд рублей) приходится на страны СНГ, а торговля со странами дальнего зарубежья оценивается в 718 млн долларов (42,5 млрд рублей), или 42% от общего объема.

Напомним, что спад внешнеторгового оборота отмечался еще в начале 2017 года. Тогда Агентство по статистике при президенте страны зафиксировало снижение товарооборота на 11,3%.