Розничный товарооборот на Украине за первое полугодие составил $14 млрд

Киев, , 15:49 — REGNUM На 7,3% за первое полугодие 2017 года вырос розничный товарооборот на Украине по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, с января по июня 2017 года оборот розничной торговли на Украине составил 362,596 млрд гривен ($14 млрд). Оборот розничной торговли предприятий в июне вырос на 9% по сравнению с июнем 2016 года.

Читайте также: Украина резко нарастила торговлю с Германией

Наибольший рост произошел в Закарпатской области — на 20,9% или до 6,86 млрд гривен ($260 млн), Винницкой — на 16,9% или до 8,24 млрд гривен ($320 млн), Одесской — на 13,8% или до 27,8 млрд гривен ($1,07 млрд), Сумской — на 10,2% или до 7,16 млрд гривен ($290 млн).

Напомним, в первом квартале 2017 года объемы розничной торговли на Украине выросли на 3,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года — до 164,68 млрд гривен ($6,15 млрд).

Читайте также: На Украине растут объемы розничной торговли

Читайте ранее в этом сюжете: Фирмы Белоруссии и Украины готовы заключить контракты на $40 млн