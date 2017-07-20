Стоимость Фрунзенского радиуса петербургского метро вырастет на 10%

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Санкт-Петербург заплатит за возведение Фрунзенского радиуса метрополитена еще 2,5 млрд рублей. Как пояснили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в Смольном, речь идет об увеличении государственного контракта в рамках 10% от его общей стоимости. По закону, это позволено сделать в рабочем порядке, без перезаключения договора и дополнительных конкурсов.

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» должна быть сдана до конца 2018 года. Контракт был заключен на сумму около 26 млрд рублей. Дополнительные 2,5 млрд рублей будут выделены в рамках осенней корректировки бюджета.

«Сейчас будем готовить бюджетную заявку на увеличение финансирования этого объекта», — пояснили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Деньги должны пойти на дополнительные работы, материалы и оборудование, стоимость которых необходимо будет доказать подрядчику. Кроме того, вероятно, лимит финансирования объекта на 2018 год в размере около 550 млн рублей также будет переброшен на 2017-й.

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Заметим, «Метрострой» ранее настаивал на увеличении цены контракта до 6,4 млрд рублей, сейчас, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, речь может идти почти уже о 9 млрд рублей, которые подрядчик готов требовать дополнительно. Таким образом, стоимость второй очереди Фрунзенского радиуса может приблизиться к 35 млрд рублей, которые изначально одобрила Главгосэкспертиза.

В самой компании агентству заявили, что пока они столкнулись с проблемой получения банковской гарантии на аванс от Смольного. «Банк ждёт, когда будет согласована итоговая цена контракта», — пояснили в «Метрострое».

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Напомним, 20 июля Игорь Албин провел выездное совещание на строительной площадке станции метро «Беговая» Невско-Василеостровской линии. Он заявил о том, что по всем видам работ отставание по этой станции уже достигает двух месяцев и, если его не ликвидируют, чиновник готов переехать на стройплощадку, чтобы лично контролировать ход ее достройки.

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