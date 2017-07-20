В Крыму просят немного потерпеть «пробки» – года полтора

Симферополь, , 15:32 — REGNUM В Крыму попросили местных и приезжих автомобилистов потерпеть огромные «пробки» и прочие неудобства, связанные со строительством международного аэропорта «Симферополь». Всего полтора года. Просьбу на пресс-конференции в крымской столице озвучил начальник Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ближайшие полтора года на Евпаторийском шоссе лёгкими не будут. При всём нашем желании, ситуации с огромным количеством «пробок» не избежать. Уже сегодня тяжело там, а завтра начнутся работы, будет ещё сложнее. Будут сужения, перекрытия, соответственно. Мы готовим варианты объезда, но всё равно они не компенсируют тех неудобств, которые ожидаются в перспективе», — уточнил Сафронов.

Он также отметил, что уменьшить количество «пробок» и упростить движение транспорта помогло бы открытие проезда через железнодорожный переезд в пгт. Молодёжное в Симферопольском районе.

«Это значительно облегчило бы нам транспортную схему. Потому что с закрытием движения в районе евпаторийской развязки объезд будет идти через Гвардейское — около 25 лишних километров. Плюс там также есть свои ограничения по пропускной способности. Если будет два проезда, это позволит выбирать пути объезда», — отметил специалист.

По словам вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, работы по строительству автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив, выполнены на треть.

«На сегодняшний день мы оцениваем выполненные работы на 32%. Исполнитель — петербургская компания «ВАД» — взяла на себя повышенные обязательства организовать там технологический проезд в апреле-мае. Полностью закончить этот объект планируется к декабрю следующего года», — отметил Нахлупин.

Кстати, эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства федеральной автомобильной трассы «Таврида.

Виталий Нахлупин также сообщил, что сам проект «Тавриды» должен полностью пройти государственную экспертизу до 20 августа этого года.