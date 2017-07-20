МИД Индонезии: Белоруссия – наш ключевой партнер в ЕАЭС

Минск, , 15:26 — REGNUM Ключевым партнером среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для Индонезии является Белоруссия, заявила 20 июля министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в ходе встречи с послом Белоруссии в Индонезии Владимиром Лопато-Загорским, сообщает пресс-служба диппредставительства.

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Согласно сообщению посольства, Индонезия намерена подписать соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами ЕАЭС. Также Индонезия готова развивать отношения с «ключевым партнером» Белоруссией по ряду сфер деятельности, в частности в торгово-экономической.

Напомним, Белоруссия активно развивает взаимодействие с Индонезией по различным направлениям. Так, в мае 2015 года глава Совета министров Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что республика готова добывать полезные ископаемые в Индонезии.

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В апреле 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Индонезия планируют усилить торгово-экономические отношения и увеличить торговый оборот обеих стран до $1 млрд.

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