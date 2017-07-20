«Некоторое отставание»: кормозаготовке в Красноярском крае мешают осадки

Красноярск, , 15:14 — REGNUM В Красноярском крае обилие осадков спровоцировало «некоторое отставание» в кормозаготовке. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, полевые работы в Красноярском крае продолжаются.

По состоянию на 12 июля химической прополкой охвачено 957 тыс. га площадей яровых зерновых или 92% от плана (в 2016 году — 939 тыс. га или 90% от плана). Травы в регионе скошены на площади 96,3 тыс. га (в прошлом году на эту дату — 97,4 тыс. га). Краевые аграрии заготовили 47,3 тыс. тонн сена или 23% (в 2016 на эту дату — 53,2 тыс. тонн или 29%) и 195 тыс. тонн сенажа или 21% (в 2016 — 210 тыс. тонн или 24%). Ведется закладка силосных ям.

По словам зампредседателя правительства края — министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, некоторое отставание темпов работ от прошлогоднего уровня объясняется обилием осадков.

«Учитывая дождливую погоду июля, сено аграрии будут в основном заготавливать из второго укоса многолетних трав. Сейчас они делают упор на заготовку сенажа из многолетних и однолетних трав и силоса из кукурузы», — прокомментировал министр.

По данным краевого Минсельхоза, хозяйства региона в текущем году «пошли на существенное увеличение площадей кормовых культур». Например, посев масличных культур вырос на 73%, в том числе на 68,5% — ярового рапса, в 2,6 раза — сои, в 3,3 раза — подсолнечника. Площади зернобобовых возросли на 10%. В профильном министерстве считают, что это позволит аграриям заготовить достаточное количество кормов для зимовки скота. Однако при этом необходимо «обратить особое внимание на качество заготовки кормов и сбалансированность рационов кормления».

Шорохов подчеркнул, что в крае с каждым годом растёт средний надой на корову. В 2016 году по сельхозорганизациям он составил 5 125 килограммов: «При этом генетический потенциал наших животных — 7−7,5 тыс. литров на корову. Чтобы полностью его выявить, необходимо чётко следовать регламентам кормления и содержания сельхозживотных, разработанным при участии ученых».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, заготовка кормов продолжается и в других регионах Сибири. В частности, в Новосибирской области, как заявил и. о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, побывавший 14 июля в Черепановском районе на заготовке кормов, несмотря на непростые погодные условия, заготовка сена ведётся с опережением темпов.

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А в Республике Алтай, согласно плану, площадь для заготовки кормов в 2017 году в хозяйствах всех категорий составит 179,4 тыс. га. Планируется заготовить сена 231,1 тыс. тонн, силоса — 13,8 тыс. тонн, сенажа — 43 тыс. тонн, зернофуража — 4 тыс. тонн, соломы — 1,2 тыс. тонн.

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