В Латвии самый быстрорастущий госдолг в ЕС

Рига, , 15:11 — REGNUM В первом квартале 2017 года в Латвии по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в ЕС прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat, сообщает LETA.

Так, годовой прирост госдолга в Латвии в первом квартале составил 2,7%. Меньше он был в Польше (+2,2 процентного пункта), Словакии (+1,7 процентного пункта) и Португалии (+1,6 процентного пункта).

В первом квартале 2017 года соотношение госдолга и ВВП увеличилось в восьми, сократилось — в 19 странах ЕС. Больше всего госдолг за год уменьшился в Нидерландах (-4,7 процентного пункта). В Германии он снизился на 4 процентных пункта, в Австрии — на 3,8 процентного пункта, на Мальте — на 2,9% процентного пункта, в Дании — на 2,7% процентного пункта. В Литве госдолг уменьшился на 0,8, в Эстонии — на 0,6 процентного пункта.

За квартал прирост госдолга по отношению к ВВП зарегистрирован в 12 странах ЕС, сокращение — в 15.

Самый большой квартальный прирост госдолга в первом квартале зарегистрирован в Чехии (+3,1 процентного пункта). В Люксембурге прирост составил 3, в Хорватии — 2,6, Франции — 2,3%.

Больше всего госдолг за квартал сократился в Греции (-2,9 процентного пункта). Госдолг уменьшился также в Нидерландах (-2,2 процентного пункта), Австрии (-2 процентного пункта), Германии (-1,4 процентного пункта), Великобритании (-1,3 процентного пункта) и Латвии (-1,1 процентного пункта). В Литве сокращение составило 0,9, в Эстонии — 0,2 процентного пункта.

В первом квартале по соотношению госдолга к ВВП (39%) Латвия занимала пятое место в ЕС. В Эстонии этот показатель составил 9,2%, в Люксембурге — 23%, в Болгарии — 28,6%, в Дании — 36,7%, в Румынии — 37,1%, в Литве — 39,3%.

Самыми высокими в ЕС эти показатели в первом квартале были в Греции (176,2%), Италии (134,7%) и Португалии (130,5%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии государственный долг в конце 2016 года составил примерно 40% от внутреннего валового продукта, заявил управляющий Государственной казной Каспар Аболиньш. Страна заняла в 2016 году на международных рынках 1,3 млрд евро. Таким образом, общий объем государственных обязательств существенно вырос, практически достигнув исторически высокого уровня кризисного 2010 года, когда сумма внешнего и внутреннего долга страны превышала 40% от ВВП.

Стоит добавить, что уже в 2015 году Совет по фискальной дисциплине заявил, что Латвия не справляется с задачей не превышать бюджетный дефицит более чем на 1% от ВВП. «Уже который год правительство тратит больше, чем само обещало. С финансовой вольницей пора заканчивать. Иначе будет плохо», — таков вывод комиссии. Главная проблема, считают в Совете — слишком оптимистические прогнозы роста экономики. В последние годы они не сбывались. Кроме того, Латвия никак не может повысить собираемость налогов. Также Совет отмечает, что за последние 20 лет бюджет с профицитом или без новых долгов у Латвии был только в 1997 году.

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