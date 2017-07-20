Евросоюз передумал запрещать в Бельгии картошку фри

Брюссель, 20 июля 2017, 15:06 — REGNUM Бельгийским производителям картофеля фри не придется менять традиционный способ приготовления блюда, на чем ранее настаивал Евросоюз. Об этом 20 июля сообщает Reuters.Министр сельского хозяйства Бельгии Вилли Борсю пояснил, что Европа прислушалась к доводам бельгийской стороны. В отношении национального блюда не будут действовать правила ЕС, касающиеся безопасности продуктов питания — в них будут внесены поправки.
Ранее стало известно об угрозе, нависшей над привычным бельгийским рецептом приготовления картошки фри. Дело в том, что в процессе жарки образуется акриламид — вещество с канцерогенными свойствами. Исполнительная коллегия Евросоюза собиралась внести акриламид в список токсичных веществ.
Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», снижение концентрации акриламида в продукте не предполагает требования к предварительной термической обработки картофеля. В противном случае традиционный бельгийский рецепт пришлось бы изменить.