Брюссель, , 15:06 — REGNUM Бельгийским производителям картофеля фри не придется менять традиционный способ приготовления блюда, на чем ранее настаивал Евросоюз. Об этом 20 июля сообщает Reuters.

Министр сельского хозяйства Бельгиипояснил, что Европа прислушалась к доводам бельгийской стороны. В отношении национального блюда не будут действовать правила ЕС, касающиеся безопасности продуктов питания — в них будут внесены поправки.

Ранее стало известно об угрозе, нависшей над привычным бельгийским рецептом приготовления картошки фри. Дело в том, что в процессе жарки образуется акриламид — вещество с канцерогенными свойствами. Исполнительная коллегия Евросоюза собиралась внести акриламид в список токсичных веществ.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», снижение концентрации акриламида в продукте не предполагает требования к предварительной термической обработки картофеля. В противном случае традиционный бельгийский рецепт пришлось бы изменить.