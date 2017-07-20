Фирмы Белоруссии и Украины готовы заключить контракты на $40 млн

Киев, , 14:41 — REGNUM На $40 млн намерены заключить сделки компании Белоруссии и Украины 21 июля в ходе белорусско-украинского бизнес-форума в Киеве, заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол, сообщает 20 июля БЕЛТА.

По его словам, планируется заключение договора на поставку техники ОАО «БелАЗ» на Украину на сумму $5 млн. Также ожидается подписание соглашения с одним из украинских банков о льготах при покупке белорусских машин.

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Сокол отметил, что по всем показателям торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается. Так, в течение первых пяти месяцев 2017 года товарооборот Белоруссии и Украины составил $1,7 млрд, белорусский экспорт — $1,3 млрд.

«Если брать в процентном отношении, то рост по всем позициям — товарооборот, экспорт, импорт — больше 20%», — сказал Сокол.

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Посол также напомнил, что республика является одним из главных поставщиков нефтяных продуктов на Украину — от 60% до 70% украинского рынка.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Украину 20−21 июля. В ходе поездки он проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой будет обсуждено политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.

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