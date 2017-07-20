«ЕР»: Возврат нереализованный продукции наносит ущерб производству

Москва, , 14:35 — REGNUM «В рамках мониторинга «Единой России» «Честная цена» мы провели анкетирование в регионах, участие в котором приняли более 500 производителей сельхозпродукции, представителей ассоциаций (союзов)», — сказала руководитель федеральной мониторинговой группы «Честная цена» Ирина Яровая, выступая на селекторном совещании на тему «Правовая защита экономического равноправия отечественного производителя и безопасности покупателя. Возврат нереализованной продукции — ущерб экономике и угроза безопасности граждан.

«Около 70% опрошенных однозначно заявили о том, что возврат нереализованный продукции наносит ущерб производству. Большинство союзов подчеркнули актуальность проблемы возврата нереализованной продукции и высказали позицию о законодательные урегулирования запрета на возврат. При этом, половина опрошенных регионов высказались за категорический запрет возврата», — подчеркнула Ирина Яровая.

«Сети, обладая наибольшей экономической и монопольной силой, освобождают себя от предпринимательских рисков перекладывая их на производителя и покупателя, что полностью противоречит принципам честной конкуренции. Порочную практику навязанного производителям возврата нереализованной сетями продовольственной продукции сами они называют «сложившейся моделью распределения рисков перепроизводства». Это лукавство. Более того, за нарушение заявки по номенклатуре и количеству поставки производители штрафуются сетями. И, говоря о возвратах, мы можем вести речь не о перепроизводстве, а о неоправданном излишнем заказе продукции торговыми сетями. Отечественный производитель не делит ни с кем риски, которые берет на себя при выращивании и производстве продукции. Получается, что на практике берёт все риски на себя и оплачивает отечественный производитель, а, в конечном счёте — потребитель», — пояснила Ирина Яровая.

Кроме того, она отметила, что актуализированы проблемы навязывания коммерческого аудита, несоразмерны штрафов и понуждения к скидкам.

«Напомню, ранее в результате проведённой нами работы, ФАС дало разъяснения о том, что скидки от производителя сетям и не предоставленные сетями покупателю следует расценивать как вознаграждение. В законе размер вознаграждения ограничен 5 процентами и свыше этого является дискриминацией и нарушением закона. Это важная позиция, которая защищает интересы покупателя и производителя. Снижение цены производителем должно понижать цену на полке для граждан. Кроме того, ранее мы обсуждали на площадке парламента вопрос цены с участием Генеральной прокуратуры», — сказала Ирина Яровая.

«Мы будем защищать интересы и права граждан России на качественные продукцию отечественных производителей по доступной цене. Следующим этапом нашего мониторинга будет анализ торговой наценки», — добавила вице-спикер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи Президента РФ с членами Совета законодателей, было дано поручение обеспечить «дополнительные гарантии региональным поставщикам продовольственных товаров, в том числе при возврате указанных товаров торговыми организациями. Кроме того, в ходе встречи с руководителем ФАС России Президент России обратил внимание на необходимость воспрепятствования уловкам, в том числе навязыванию возврата просроченной нереализованной продукции.

Партия «Единая Россия» неоднократно поднимала на высшем уровне проблему возврата нереализованного хлеба производителям. Данный вопрос обсуждался на площадке «Качество государства» в рамках XVI Съезда «Единой России».

Проблема возврата хлеба также поднималась автором закона «О торговле» Ириной Яровой на расширенных заседаниях фракции «Единой России» с заместителем председателем Правительства РФ Аркадием Дворковичем и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Ранее вопрос возвратов хлеба был включен в доклад Президенту РФ по итогам мониторинга рабочей группы «Честная цена» на встрече Владимира Путина с фракцией «Единой России» и экспертами 6 сентября 2016 года.

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