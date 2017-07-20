Удмуртия займет 10 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета

Ижевск, , 14:32 — REGNUM Удмуртия планирует привлечь десять возобновляемых кредитных линий на сумму 10 млрд рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Кредиты привлекаются сроком на 36 месяцев, процентная ставка составит 9,75%.

Средства направят на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств республики.

Заявки на участие в конкурентных процедурах принимаются до 3 августа, проведение аукциона намечено на 7 августа.

Напомним, ранее глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин подписал постановление о привлечении невозобновляемых кредитных линий на сумму 1,4 млрд рублей. Средства также направят на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2017 года, сумма долговых обязательств Удмуртии достигла 51,52 млрд рублей. Госдолг республики за месяц вырос на 4,547 млрд рублей.

В этот период в структуре задолженности значительно выросла сумма бюджетных кредитов и в меньшей степени сократился объем коммерческих заимствований.

По состоянию на 1 июля, Удмуртия потратила на обслуживание госдолга 1,841 млрд рублей.

Резкий рост суммы долга произошел в связи с предоставлением бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 15,08 млрд рублей, из которых 12,48 млрд рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками, пояснили в Минфине Удмуртии. Оставшаяся часть бюджетного кредита в размере 2,6 млрд рублей в июле будет направлена на погашение долговых обязательств перед региональным Управлением Федерального казначейства.