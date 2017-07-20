Четверг, 20 Июля 2017 года
15:44:16 МСК

Удмуртия займет 10 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета

Экономика

Ранее республика получила кредит из федерального бюджета на 15,08 млрд рублей, из которых 12,48 млрд рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками

Ижевск, 20 июля 2017, 14:32 — REGNUM  Удмуртия планирует привлечь десять возобновляемых кредитных линий на сумму 10 млрд рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Кредиты привлекаются сроком на 36 месяцев, процентная ставка составит 9,75%.

Средства направят на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств республики.

Заявки на участие в конкурентных процедурах принимаются до 3 августа, проведение аукциона намечено на 7 августа.

Напомним, ранее глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин подписал постановление о привлечении невозобновляемых кредитных линий на сумму 1,4 млрд рублей. Средства также направят на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2017 года, сумма долговых обязательств Удмуртии достигла 51,52 млрд рублей. Госдолг республики за месяц вырос на 4,547 млрд рублей.

В этот период в структуре задолженности значительно выросла сумма бюджетных кредитов и в меньшей степени сократился объем коммерческих заимствований.

По состоянию на 1 июля, Удмуртия потратила на обслуживание госдолга 1,841 млрд рублей.

Резкий рост суммы долга произошел в связи с предоставлением бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 15,08 млрд рублей, из которых 12,48 млрд рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками, пояснили в Минфине Удмуртии. Оставшаяся часть бюджетного кредита в размере 2,6 млрд рублей в июле будет направлена на погашение долговых обязательств перед региональным Управлением Федерального казначейства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017