Госдума освобождает правительство от представления социальных прогнозов

Москва, , 14:18 — REGNUM Законопроект, позволяющий правительству при рассмотрении основных параметров федерального бюджета не вносить в Госдуму весь пакет документов в бумажном виде, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

По предложению авторов законопроекта, правительства, документы, которые Минфин направляет в Госдуму при рассмотрении бюджета, нужно разделить на два типа: те, которые поступают в нижнюю палату парламента в бумажном виде, и те, которые можно размещать на едином портале бюджетной системы РФ.

К первым относятся общие документы (законопроект и пояснительная записка), а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ, прогноз социально-экономического развития страны и конфиденциальные материалы. Остальные документы Минфин может размещать на сайте, заверив цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

Планируется, что ведомство будет выкладывать эти материалы по поручению правительства одновременно с внесением законопроекта в Госдуму. Для этого на едином портале бюджетной системы РФ будет создан специальный раздел, к которому будет открыт доступ для всех депутатов, представителей правительства и Счетной палате.

Законопроект также позволяет Минфину не вносить в Госдуму уточненный социально-экономический прогноз при незначительных изменениях госсметы.

«У нас уже сейчас есть норма о том, что при признании планового периода утратившим силу, в Госдуму не представляется прогноз социально-экономического развития. Есть случаи, когда вносятся изменения в закон о бюджете точечного характера, но не меняются основные характеристики, тем не менее мы вынуждены поставлять уточненный прогноз социально-экономического развития, что довольно сложная процедура, которая утяжеляет процесс внесения поправок точечного характера» , — отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Лавров.

Он подчеркнул, что речь идет именно о ситуациях, при которых основные характеристики федерального бюджета остаются неизменными. Во всех других случаях Минфин, как и сегодня, обязан предоставлять в Госдуму уточненный прогноз.

В случае принятия закона, новые нормы предлагается применять уже при рассмотрении основных параметров федерального бюджета на 2018−2020 годы.