Дожди для брянской картошки — не помеха, но цены все равно растут

Брянск, , 14:08 — REGNUM Пока Брянская область ждет увеличения урожайности чуть ли не по всем видам культур, рядовые жители области отдают все больше денег за овощи. По сравнению с 2016 годом, стоимость картошки на рынках и в магазинах региона выросла вдвое, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Росстата, в июле 2016 года килограмм картошки в Брянской области стоил 17,4 рубля, в 2017 году в среднем килограмм картофеля обойдется в 40,4 рубля. Подорожали также лук (на 9 рублей), морковь (на 2 рубля), капуста (на 29 рублей, то есть больше, чем в два раза). Дороже стали огурцы (70 рублей в 2017 году против 60 — в 2016) и яблоки (98 против 83). В то же время подешевели помидоры. Если в 2016 году в среднем килограмм помидоров можно было купить за 133 рубля, то в июне 2017 года — за 109 рублей.

И такая ситуация практически везде. К примеру, в Курской области, где ко всему прочему добавился режим чрезвычайной ситуации. Он был введен в двух районах, где из-за ливней, града и дождей сильно пострадали посевы.

Эксперты считают, что овощи подорожали из-за аномально холодного лета. В предчувствии небольших урожаев, производители решили «под шумок» повысить цены.

Прогнозы, что урожаи явно будут не на высоте, подтверждает и Национальный союз агростраховщиков. Он провел космический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур по Центральному федеральному округу и сообщил, что в регионах снижаются показатели вегетационного индекса. При этом эксперты считают, что даже улучшение погоды уже не позволит собрать аграриям столько же урожая, сколько в 2016 году, и тем более поставить новые рекорды: причиной стал перенос сроков сева, который уменьшил период созревания культур.

Однако предположения о возможном снижении урожайности опровергаются правительством Брянской области. Так, на прошедшем традиционном Дне поля, который состоялся 15 июля, власти рассказывали о том, что непогода не сможет помешать региону вновь оказаться на первых строчках рейтингов.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в 2017 году погода — самая подходящая для производства овощей и зерновых культур.

«В этом году очень благоприятные условия для производства овощей и зерновых культур, — сказал глава региона на Дне поля. — Колос уже стоит налитой. Сложившиеся погодные условия оптимальны для картофеля, моркови, свеклы. Да, холода, которые стояли полтора-два месяца, немного затормозили рост кукурузы, но она уже прошла этот период, мы видим хорошие посадки и надеемся получить урожай не меньше, чем в прошлом году. А вот что касается производства зерновых — пшеницы, ячменя, ржи, — я думаю, в этом году будет на 30−40 процентов больше».

В 2017 году область планирует собрать примерно 2 млн тонн зерновых культур. Урожай картофеля должен быть не меньше, чем в прошлом году.

«Есть одно «но»: какая будет погода, когда будет уборка? Чтобы это «но» исключить, должны быть сушильные комплексы. Мы два года назад приняли программу, где субсидируем строительство сушилок российского производства, куда входит и наше брянское «ОКБ по теплогенераторам», которое производит сушилки, и они ничем не хуже, а даже лучше по производительности в два раза, чем импортная техника, и дешевле в три раза. Вот там 20% мы субсидируем. И в этом году, даже если будут неблагоприятные погодные условия, мы урожай соберем и положим в закрома», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Брянской области было собрано примерно 1,5 млн тонн зерна и столько же картофеля. Причем урожайность последнего была около 325 ц/га. Это примерно 12% картофеля от всего объема, собранного в России в прошлом году. Сообщалось, что это количество перекрывает потребность региона в картофеле в 11 раз.

В 2017 году в регионе увеличилась площадь засеянных земель. Так, в 2016 году картофель выращивался на 23,255 тыс. га, в 2017 году им засеяно 25 тыс. га. Зерном в прошлом году было засеяно 331,3 тыс. га, а в 2017 году — 361 тыс. га. При этом сев в 2016 году и 2017 году закончился примерно в одно и то же время.

Однако в регионе остаются большие проблемы с реализацией местной продукции. К примеру, 12 июля губернатор дал поручение представить отчет о том, сколько ярмарок выходного дня и рынков, где реализуется плодоовощная продукция брянских сельхозтоваропроизводителей, работают в настоящее время. Причиной послужило недовольство губернатором тем, что в брянских магазинах продается картофель из Краснодара.

В 2016 году сообщалось, что из Брянской области в больших объемах экспортируются продукты переработки зерна от сельхозпроизводителей. Серьезной частью экспорта стали картофельные хлопья — их отправляли в Венгрию, Польшу, Сенегал, Чили, Германию, Бразилию, Грузию, Румынию и на Украину. Самыми популярными направлениями экспорта сельскохозяйственных товаров были Латвия, Белоруссия, Польша и Молдавия.