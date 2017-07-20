Удмуртия увеличила госдолг на 4,5 млрд рублей

Ижевск, , 13:56 — REGNUM Удмуртия в течение июня увеличила объем госдолга на 4,547 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2017 года, сумма долговых обязательств республики достигла 51,52 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина республики.

За месяц в структуре задолженности значительно выросла сумма бюджетных кредитов и в меньшей степени сократился объем коммерческих заимствований.

Так, средства, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ, в структуре госдолга республики составили 23,759 млрд рублей или 46,1%. В июне сумма бюджетных кредитов выросла на 5,028 млрд рублей или 26,8%.

Объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, в течение месяца сократился на 481 млн рублей или на 2,6%. Доля банковских кредитов в структуре госдолга Удмуртии составляет 17,610 млрд рублей или 34,2%.

Объем ценных бумаг не изменился и составляет 10,15 млрд рублей, однако его доля в структуре задолженности снизилась до 19,7% по сравнению с долей 21,6% месяцем ранее.

Государственные гарантии в структуре долговых обязательств республики не представлены.

В Минфине пояснили, что резкий рост суммы долга произошел в связи с предоставлением бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 15,08 млрд рублей, из которых 12,48 млрд рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками. Оставшаяся часть бюджетного кредита в размере 2,6 млрд рублей в июле будет направлена на погашение долговых обязательств перед региональным Управлением Федерального казначейства.

По состоянию на 1 июля, Удмуртия потратила на обслуживание госдолга 1,841 млрд рублей.

Напомним, плановый размер госдолга Удмуртии, установленный республиканским Минфином на 2017 год, составляет 52 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время сумма госдолга лишь на 480 млн рублей ниже верхнего уровня долговых обязательств. По словам главы ведомства Станислава Евдокимова, в случае достижения значения задолженности в 52 млрд рублей затраты на обслуживание обязательств составят 3,5 млрд рублей.