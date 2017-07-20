ФАС обязал расторгнуть договор на эвакуацию автотранспорта в Севастополе

Севастополь, , 13:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба по Крыму и Севастополю (ФАС) аннулировала итоги конкурса по определению подрядчика, проводившего эвакуацию автотранспорта с улиц города. На время определения нового исполнителя нарушители освобождены от платы за содержание автотранспорта на штрафплощадке. Правительство Севастополя 20 июля приняло постановление о продлении работы до 1 сентября прежней организации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специализированная организация ГБУ «Севавтодор», которая ранее проводила эвакуацию, согласно постановлению, получила право возобновить работы на время проведения новых конкурсных процедур.

«На прошлой неделе по предписанию ФАС расторгнут договор на перемещение, хранение и возврат задержанных автотранспортных средств. Поэтому эвакуация остановлена. И сразу город стал «зарастать» незаконно припаркованными автомобилями», — сказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Автовладельцы задержанных автомобилей оплатят только штраф за парковку в неустановленном месте — 1500 рублей. Они освобождены от оплаты за перемещение и содержание автотранспорта на штраф-площадке.

Как пояснил Титов, каждый день в Севастополе эвакуируется около 50 машин, расходы по транспортировке на штрафплощадку лягут на «Севавтодор», за счет собственной прибыли. В период действия договора на эти цели выделялись средства из бюджета.

Добавим, что эвакуация транспорта началась в январе 2016 года, задействовались четыре эвакуатора.

Как сообщало ИА REGNUM, директором «Севавтодора» является руководитель местного отделения клуба мотоциклистов «Ночные волки» Дмитрий Синичкин. Он сменил предыдущего директора, после ареста и обвинения того в получении взятки.

В марте «Севавтодор» занимался ремонтом просевшего участка трассы Севастополь — Симферополь. После этого ремонта дорога разрушилась еще больше, и в результате 10 марта участок был закрыт для движения транспорта.

В декабре 2016 года предприятие стало виновником масштабного транспортного коллапса в Севастополе из-за неподготовленных дорог вопреки прогнозу о снеге и гололеде.