В Севастополе расширили сеть автобусных маршрутов с льготным проездом

Севастополь, , 13:35 — REGNUM Правительство Севастополя компенсирует расходы некоторым коммерческим перевозчикам на бесплатный проезд пассажиров-льготников в городской черте и удаленных районах. Постановление о порядке выделения субсидий владельцам автобусных маршрутов принято на заседании правительства 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Количество маршрутов городского транспорта, предоставляющих перевозки льготным категориям граждан, расширено с 22 до 44», — сказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Бесплатный проезд вводится выборочно, на несколько дней в неделю и не на всех рейсах: в основном на дальних маршрутах, например, до агрофирмы «Золотая балка», сел Андреевка, Верхнесадовое и густонаселенного микрорайона.

Причиной расширения сети стало значительное повышение стоимости проезда в автобусах с нерегулируемыми тарифами, что привело к увеличению нагрузки на троллейбусные маршруты, на которых предоставляется бесплатный проезд.

Предполагается, что общая сумма субсидий до конца года составит 13 млн рублей, ее покроют за счет перераспределения бюджетных средств, выделяемых электротранспортному предприятию.

По данным департамента труда и соцзащиты, бесплатным проездом в городском транспорте пользуются свыше 95 тыс. льготников. Численность населения Севастополя составляет 425 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольские государственные предприятия, занимающиеся городскими перевозками, значительно увеличили количество подвижного состава по программе лизинга.

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