Госдума определила критерии деловой репутации

Москва, , 13:24 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий понятие и критерии деловой репутации в области финансовых организаций, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Первоначальная версия документа касалась некредитных финансовых организаций, однако ко второму чтению профильный комитет решил сократить круг организаций, по которым будет установлено требование о деловой репутации. Теперь законопроект касается кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний и управляющих компаний.

Должностные лица в таких организациях получат единые критерии деловой репутации и несоответствия ей. Так, руководителем банка, членом совета директоров, а также главным бухгалтером или его заместителем не может стать гражданин с непогашенной судимостью за умышленное преступление, а также кандидат, который в течение последних 3 лет дважды (или более) был привлечен к ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство юрлица.

Кандидаты, которые за последние 10 лет сами прошли процедуру банкротства физлица, также не будут иметь права занимать такие должности.

Законопроект также вводит так называется «кросс-секторный» подход. Таким образом, действия или бездействия гражданина на предыдущих должностях могут стать причиной не назначать кандидата на

Кандидаты, не соответствующие критериям деловой репутации, не смогут занимать руководящие должности в течение 10 лет. Согласно сегодняшним нормам, такой запрет действует в течение 5 лет. Кроме того, также в течение 10 лет таким кандидатам будет запрещено приобретать более 10% акций кредитной организации и устанавливать контроль над владельцами таких акций.

Граждане, которые были привлечены к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации, получат пожизненный запрет занимать руководящие должности, а также владеть более 10% акций кредитной организации или устанавливать контроль над владельцами акций кредитной организации.

Такой же пожизненный запрет коснется и тех граждан, которые повторно нарушили требование к деловой репутации.

Согласно законопроекту, решение о признании лица не соответствующим требованиям к деловой репутации будет принимать Центробанк. Это решении можно обжаловать в комиссию ЦБ, которая обязана рассмотреть поступившую жалобу и прилагаемые к ней документы в течение 30 дней.