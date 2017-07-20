«Нефть держится из последних сил»

Москва, , 13:19 — REGNUM «Сделка ОПЕК по сокращению объемов добычи продолжает разваливаться, — рассказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, — Ирак наращивает производство, Ливия и Нигерия устанавливают все новые рекорды по активности и присоединятся к соглашению не собираются, а совсем недавно представители Эквадора заявили о сложной экономической ситуации, в рамках которой они больше не могут выполнять условия договора. Все это на фоне увеличения добычи сланцевой нефти в США и бездействия ОПЕК создает условия для дальнейшего падения нефти».

24 июля в Санкт-Петербурге пройдет встреча участников глобального нефтяного пакта, напомнил эксперт, где будут подводить итоги работы и обсуждать возможные дальнейшие действия по нормализации ситуации. В связи с чем можно ожидать ряд громких заявлений, так называемых вербальных интервенций, со стороны экспортеров с целью внушения инвесторам оптимизма, однако наврядли они смогут возыметь какой-либо эффект — участники рынка больше не доверяют пустым обещаниям ОПЕК и будут ожидать фактических действий.

В связи с этим можно ожидать кратковременный рост стоимости нефти до 50—50,50 долларов за баррель, полагает Мащенко, но крайне вероятен сценарий дальнейшего падения черного золота до 46,90 долларов за баррель в среднесрочной перспективе с первой остановкой вблизи 48,80 долларов за бочку.