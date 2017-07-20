В Мордовии значительно повысилась доступность жилья

Саранск, , 13:17 — REGNUM Мордовия вошла в число регионов, где зафиксировано самое значительное повышение доступности жилья. По результатам исследования, за последние 12 месяцев время, которое уйдет на покупку квартиры или дома, сократилось на 3,5 года. Сегодня, чтобы приобрести собственное жилье, жителям Мордовии нужно копить 6,7 лет, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Исследование проводило РИА Рейтинг. Результат рассчитывался исходя из цены типовой квартиры в 54 кв метра и доходов семьи с одним ребенком. Из них вычитают необходимые траты на жизнь, а свободные деньги и составляют объем средств, которые можно использовать на покупку жилья.

Как отмечают авторы исследования, позитивная динамика показателей в республике достигнута благодаря заметному снижению стоимости квадратного метра типового жилья на вторичном рынке, росту номинальных заработных плат и увеличению объемов депозитов физических лиц.

«Всего в Мордовии в этом году планируется построить 335 тыс. квадратных метров жилых площадей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Причем большая часть новых квартир — жилье эконом класса. А в ближайшие 5 лет мы планируем построить еще около 2 млн кв метров жилья. Это необходимо, чтобы сделать покупку собственной квартиры по силам молодой семье, гражданам с невысокими доходами», — подчеркнул врио главы республики Владимир Волков.