Еще десять дней курс рубля сохранится в рамках 58,85 — 59,50 за доллар

Москва, , 13:08 — REGNUM Российская валюта вот уже четвертый день находится в четком диапазоне 59 — 59,40 рублей за доллар США. «Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывает затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося налогового периода, — отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Ожидается, что в ближайшие полторы недели корпорации совершат операций более чем на 5 млрд долларов для уплаты НДС и еще около 2,5 млрд для выплаты дивидендов по итогам предыдущего квартала».

Однако, полагает эксперт, уже в начале следующего месяца, после того как экспортеры произведут все выплаты и перестанут поддерживать рубль, можно ожидать очередного падения курса. Помимо уже привычного бегства заграничных фондов из российских активов и валюты, иностранцы будут придерживаться конвертации полученных дивидендов в валюту. В мае, когда прошли первые выплаты дивидендов, можно было наблюдать аналогичную ситуацию: такие организации, как «Сбербанк», «Газпром нефть» и т. д. обменяли 1,5 млрд долларов, а иностранцы совокупно сконвертировали обратно более 3 млрд долларов.

Крайне вероятно, подчеркнул Мащенко, что до конца следующей недели курс отечественной валюты продолжит колебаться между отметками 58,85 — 59,50 за доллар и 67,65 — 68,50 за евро с возможными кратковременными укреплениям в дни, на которые будут приходиться пики выплат, до 58,50 и 67,50 за доллар и евро соответственно.