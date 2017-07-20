Вкладчики «Югры» получают «страховые» деньги в регионах УрФО

Ханты-Мансийск, , 12:43 — REGNUM На Урале начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра». Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через ВТБ24, Сбербанк, «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие» и банк «Уралсиб», сообщает пресс-служба Агенства по страхованию вкладов.

Распределение по банкам-агентам вкладчиков банка «Югра» произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии в соответствии со следующей таблицей.

.Банк ВТБ24 выплачивает страховое возмещение всем вкладчикам банка «Югра» в Курганской области и в Ямало-Ненецком округе. В Челябинской и Свердловской областях свои страховые выплаты в ВТБ24, начиная с 20 июля, могут получить клиенты, чьи фамилии начинаются с У-Я.

Банк «Открытие» начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт. Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

По банковскому вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Отметим, что выплаты начали производиться невзирая на протест Генпрокуратуры относительно решения Банка России о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом 19 июля заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Куренной пояснил, что надзорное ведомство считает решение регулятора по банку «Югра» безосновательным, так как, по данным Генпрокуратуры, Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов.

Также Генпрокуратура считает, что введение временной администрации повлечет за собой ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей. И фактическая ликвидация банка «Югра» снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране.

Вместе с этим Генпрокуратура предложила на период рассмотрения протеста приостановить деятельность временной администрации по управлению ПАО «Банк «Югра» и осуществление страховых выплат вкладчикам банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в банке «Югра». Своё решение регулятор объяснил неустойчивым финансовым положением кредитной организации.

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