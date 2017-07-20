Мантуров обозначил Путину планы по «Иннопрому» и «ЭКСПО-2025»

Москва, , 12:26 — REGNUM Южная Корея в 2018 году станет страной-партнёром «Иннопрома» в Екатеринбурге. Об этом на совещании с членами правительства России президенту Владимиру Путину заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил министр, выставка стала основным в России индустриальным форумом. «Огромное количество компаний в этом году — даже больше, чем производственных, — было именно из сферы ИТ-индустрии. Это говорит о том, что цифровизация входит во все отрасли экономики страны без исключения и, конечно, в промышленность», — заявил чиновник.

По его словам, выставку посетили более 50 тыс. человек из 98 стран. Это рекорд. Всего в мероприятии приняли участие 650 компаний.

В 2018 году страной-партнёром «Иннопрома» будет Южная Корея. Уже заявлена тема выставки: доступные инноваций для детей и будущих поколений. В Минпромторге надеются добавить дополнительные площади и обеспечить приток новых компаний. «Это и хорошая репетиция для участия Екатеринбурга как города-кандидата на «ЭКСПО-2025», — заявил Мантуров.

Также он отметил, что надеется на поддержку президента и председателя правительства в плане подготовки России к «ЭКСПО-2025». Напомним, на приём выставки от страны снова заявлен Екатеринбург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная выставка «Иннопром» прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июня. Её посетил Путин. Страной-партнёром «Иннопрома» в 2017 году была Япония.